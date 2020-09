Lutto nel giornalismo italiano: è morto a 87 anni Giancarlo Liuti, caporedattore e inviato speciale de “Il Resto del Carlino”.

Lutto improvviso nel giornalismo italiano. Si è spento all’età di 87 anni Giancarlo Liuti, storico caporedattore e inviato speciale de “Il Resto del Carlino“. Ecco quanto ammesso dal neo sindaco di Macerata (città in cui viveva Liuti), Sandro Parcaroli: “Il mondo del giornalismo italiano e la città di Macerata sono in lutto per la scomparsa di Giancarlo Liuti, penna straordinaria e soprattutto persona discreta e acuta. Sentimenti di cordoglio alla famiglia, alla sua signora Giovanna Marchetti e a tutti i giornalisti che hanno perso un vero e proprio punto di riferimento“. Liuti, tra le altre cose, ha scritto anche due romanzi e nel 1987 ha ricevuto il premio come ‘miglior giornalista italiano’.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Lutto nel giornalismo: è morto Beppe Barletti, storico volto di 90° minuto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lutto nel giornalismo, è morto Eugenio De Bellis, noto volto della Rai