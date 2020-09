Libano, si è dimesso il premier designato. Con un discorso in diretta tv, Mustapha Adib ha comunicato la decisione presa

Solamente due mesi fa, il precedente esecutivo del Libano si era dimesso in seguito al disastro al porto di Beirut. A due mesi dalla designazione di Mustapha Adib come premier, sono arrivate anche le sue dimissioni. In diretta televisiva, l’ormai ex esecutivo ha parlato di una lunga e infruttuosa serie di colloqui con diverse forze politiche.

Sono state numerose le pressioni internazionali sulla politica libanese in seguito alla tragedia al porto di Beirut. La volontà era quella di formare un governo riformista per rilanciare definitivamente il paese e scacciare la crisi economica. Adib avrebbe dovuto consegnare la lista dei ministri lo scorso 15 settembre, ma – non riuscendoci – ha deciso di dimettersi.

Libano, premier si dimette: gli ostacoli di Amal e Hezbollah

È arrivato l’annuncio ufficiale in diretta televisiva: Mustapha Adib, premier designato del Libano, ha deciso di dimettersi dopo soli due mesi di esecutivo. Una scelta quasi obbligata, vista l’impossibilità di formare un governo riformista. Emmanuel Macron, presidente della Francia, aveva dato vita ad un’iniziativa per rilanciare l’economia libanese, in crisi anche e soprattutto dopo il drammatico episodio al porto di Beirut.

A complicare la formazione di una lista, ci sono stati diversi ostacoli. Tra questi, l’insistenza del duo sciita Amal e Hezbollah. I due, infatti, avrebbero voluto avere un ruolo fondamentale all’interno dell’esecutivo. Tra le mansioni richieste, il controllo di alcuni dicasteri chiave, come quello delle finanze e della gestione degli aiuti alimentari dopo le esplosioni a Beirut.

