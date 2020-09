Si sono concluse poco fa le qualifiche del GP di Formula 1 in programma a Sochi, in Russia. Ennesima pole position per Hamilton, le Ferrari fuori al Q2

Si sono concluse poco fa le qualifiche di Formula 1 per il GP in programma a Sochi, in Russia. Come da previsioni, lo spettacolo non è mancato, e domani ci si aspetta una gara con diversi colpi di scena. Primo della classe, tanto per cambiare, uno straordinario Lewis Hamilton con la sua Mercedes.

A completare la prima fila, Max Verstappen con la sua Redbull. Purtroppo non è una novità neanche il disastro delle Ferrari, che ancora una volta sono state escluse dal Q3. Sebastian Vettel è finito a muro nel terzo settore del circuito, mentre davanti a Charles Leclerc si è piazzato Ocon, più veloce di 43 millesimi.

Formula 1, Leclerc: “Sono arrabbiato, vediamo domani come va”

Un altro weekend che si prospetta molto complicato per le Ferrari. Si sono concluse da poco le qualifiche del GP di Sochi, in Russia, e né Vettel né Leclerc sono riusciti ad accedere al Q3. Intervistato da Sky Sport, il pilota monegasco è sembrato parecchio deluso per il risultato ottenuto. “Sono molto arrabbiato, devo smaltire e calmarmi subito. La radio mi ha mandato un messaggio dicendomi che avevo margine” ha spiegato Leclerc: “Ho guidato molto male, sarà un weekend difficile“.

Sull’andamento delle qualifiche, ha poi continuato: “Dispiace, stavo iniziando a prendere ritmo. Non sono riuscito a vedere quanto potenziale avevamo“. Infine, due parole sulle gomme: “È buono se c’è un vantaggio, ma non è così netto. Sarebbe stato meglio partire ottavo senza scelta gomme“.

