Elettra Lamborghini spiazza tutti su Instagram: ecco quanto dichiarato proprio in queste ore dalla celebre e bella cantante.

Elettra Lamborghini è pronta a sposare Afrojack e, in attesa dell’unione ufficiale e della cerimonia, continua a regalare spettacolo su Instagram e sugli altri social network. La famosa e bella cantante è seguitissima non solo per il suo corpo da urlo e le sue incredibili forme, ma anche per la sua grandissima simpatia.

La 26enne originaria di Bologna è una delle regine indiscusse del momento e i 6 milioni di follower su Instagram sono un dato importantissimo, che sottolinea la fama della giovane artista.

LEGGI QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta allo scoperto: “Emozionante, unico, una vera figata” – VIDEO

Elettra Lamborghini, la frase a sorpresa su Instagram

E adesso spuntano delle Storie davvero particolari. In una di queste, la bellissima Elettra Lamborghini dichiara senza problemi: “Mi è successa una cosa troppo mistica. E’ una settimana che cerco di piangere perché sono stressate per via del matrimonio, ma purtroppo proprio non ci riesco“.

Un annuncio importantissimo, che ha letteralmente spiazzato i suoi tantissimi fan che immediatamente hanno provato a farla sorridere con commenti divertenti e altro. Ecco la Storia pubblicata in queste ore da Elettra Lamborghini su Instagram:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Spunta il quadro sexy su Belen e lei lo posta su Instagram – FOTO

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Il Dramma di Belen Rodriguez e il sogno andato in frantumi – FOTO