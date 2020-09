Intervenuto ad un convegno, Nicola Zingaretti ha parlato dell’emergenza Covid-19 in Italia, non escludendo un secondo lockdown

Continua a far discutere la situazione attuale relativa al Covid-19 in Italia. Anche Nicola Zingaretti, segretario del PD, ha detto la sua nel corso del convegno “L’Italia riparte”. “Un nuovo lockdown? Al momento non escludo nulla, anzi. Se continuiamo a non rispettare le regole, finiremo lì” ha detto senza troppi giri di parole: “È fondamentale non affollare le metropoli, dobbiamo evitare nuovi focolai“.

Zingaretti si è riferito principalmente alla proposta di riaprire gli stadi, dando parere negativo. “Per quanto riguarda le scuole, la riapertura è possibile se riusciamo a mantenere livelli bassi di contagi. L’istruzione va tutelata” ha continuato il segretario del PD: “Bisogna però evitare focolai, soprattutto nei centri urbani. Dopo la validazione dello Spallanzani, partiremo con il test salivare negli istituti“.

Covid-19, Zingaretti: “Il sistema Italia è il più stabile di tutti”

Tanti i temi affrontati dal segretario del PD Nicola Zingaretti nel corso del convegno “L’Italia riparte”. Sull’emergenza Covid-19, ha concluso dicendo che: “Il problema di un uomo non è cadere, ma come ci si rialza. Noi ce la faremo, e daremo una lezione a tutto il mondo“. Cambiando discorso, poi, Zingaretti ha parlato del Recovery Fund definendolo come: “La madre di tutte le prove. Il sistema Italia è, al momento, il più stabile di tutti“.

Un commento anche sulle elezioni amministrative, che si sono tenute qualche giorno fa. “Avremo una situazione politica più stabile. Non so se si finirà di parlare di trabocchetti contro il PD o il Governo, ma viviamo in un Paese basato su questo” ha concluso Zingaretti: “Cambieranno anche le opposizioni. Si è conclusa la stagione dei picconi, per far spazio a quella della ricostruzione“.

