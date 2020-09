Coronavirus, il nuovo bollettino medico: 1869 contagiati e 17 morti

La Protezione civile ha diffuso nella giornata di oggi il nuovo bollettino medico sullo stato attuale della pandemia di coronavirus in Italia.

La Protezione Civile ha diffuso nella giornata di oggi il nuovo bollettino medico sullo stato attuale della pandemia di coronavirus in Italia. Si registrano rispetto a ieri, 1869 nuovi contagiati in più, 17 morti e 977 guariti. I tamponi eseguiti sono 104.387.

Nonostante rispetto al resto d’Europa la situazione in Italia riguardo al numero dei contagi sia molto più tranquilla e rassicurante, l’incremento registrato negli ultimi giorni preoccupa la popolazione che ora ha paura di un nuovo lockdown. Un’ipotesi che il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti non si è sentito di escludere, come aveva invece fatto in maniera decisa il Ministro alla Salute Roberto Speranza alcune settimane fa.

Durante un convegno il leader Dem ha infatti affermato che “Un nuovo lockdown? Al momento non escludo nulla, anzi. Se continuiamo a non rispettare le regole, finiremo lì. È fondamentale non affollare le metropoli, dobbiamo evitare nuovi focolai“. Zingaretti ha continuato nel suo intervento spiegando di non essere d’accordo su una possibile riapertura anticipata degli stadi. A suo parere infatti, c’è ancora bisogno di cautela sull’argomento.

