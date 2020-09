Conte: “Il coronavirus opportunità per un nuovo inizio” – VIDEO

Il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte è intervenuto alla settantacinquesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Il premier Giuseppe Conte ha tenuto un’importante discorso in video in occasione della settantacinquesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“L’Italia è stato il primo Paese in Europa e in Occidente che si è trovato a dover fronteggiare la pandemia su ampia scala. Il nostro Paese è diventato il simbolo di uno sforzo collettivo. La pandemia può essere l’opportunità per un nuovo inizio”.

Conte: “Vaccino a disposizione di tutti”

Soddisfazione del premier anche per la questione legata ai vaccini. Conte si dice infatti “orgoglioso” per due motivi: “L’Italia è protagonista in alcuni dei progetti più avanzati per il vaccino. Sono orgoglioso soprattutto perché la nostra ricerca sarà messa a disposizione di tutti i popoli”.

