Fortnite compie oggi 26 settembre 2020 tre anni. Per l’occasione, Epic Games ha pensato a diverse iniziative per festeggiare

Tre anni fa, nasceva un videogioco che avrebbe rivoluzionato per sempre il mercato videoludico: Fortnite. Il battle royale più famoso e giocato di sempre festeggia oggi il terzo anniversario dalla sua nascita, e ovviamente vuole festeggiare. Epic Games si è da sempre contraddistinta per grandi eventi e iniziative molto amate dai players.

Per questo compleanno, ancora non è stato dichiarato ufficialmente tutto il programma della giornata. Ma, in realtà, sul web girano già alcune anticipazioni su quelli che saranno gli eventi per festeggiare il terzo compleanno del videogioco. Per prima cosa, le sfide. A partire dalle ore 15:00, ci saranno una serie di missioni che permetteranno di avere oggetti cosmetici gratuiti.

Compleanno Fortnite, tutti gli eventi in programma

Fortnite compie gli anni, ed è tempo di festeggiare! Nonostante Epic Games non abbia annunciato ufficialmente la schedule della giornata, sono già state anticipate alcune delle attività alle quali potranno partecipare tutti i videogiocatori del mondo. Oltre alle varie sfide con ricompense dedicate, questa sera ci sarà il concerto della band k-pop BTS, in occasione del Party Reale. Per chi non dovesse riuscire a seguire l’evento live, ci saranno una serie di repliche che avranno luogo nel corso del weekend.

Inoltre, da oggi inizierà ufficialmente la collaborazione tra il titolo di Epic Games e Rocket League. Una sorta di crossover grazie al quale sarà possibile guadagnare ricompense cosmetiche uniche ed esclusive, sia su un titolo che sull’altro. Per il resto delle attività, nessuno sa ancora nulla. Sono sicuramente attese molte sorprese nel corso delle prossime ore.

