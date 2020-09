Catalogo Netflix si aggiorna ad ottobre con tantissime novità e prodotti interessanti. Ecco l’elenco completo delle aggiunte di questo mese.

Non ha bisogno di presentazioni essendo la piattaforma di streaming più importante di Italia e del mondo. Netflix non è soltanto un enorme catalogo in continua evoluzione e mutamento, ma anche un vero e proprio spartiacque nella storia. Con l’avvento di questa piattaforma ha modificato le abitudini di milioni di persone di consumare e vedere film, serie tv, cartoni, documentari. Tanto che nel linguaggio inglese è ormai espressione comune “Netflix and chill”, ovvero rilassarsi guardando Netflix.

Come ogni mese la grande N rosso si aggiorna con tantissimi nuovi contenuti ed interessanti prodotti audiovisivi. Per essere sempre in cima alle migliori piattaforme di streaming esistenti, è necessario che il portfolio presente si ingrandisca, che l’offerta aumenti e si rinnovi, per andare in contro alle nuove richieste maturate dall’utenza. Soprattutto se si vuole fare la lotta al principale e più economico avversario presente sul mercato per Netflix, ovvero Amazon Prime Video, che offre tanti contenuti ai clienti Prime. Di seguito le aggiunte di Netflix per il mese di agosto, divise tra film e serie tv.

Catalago Netflix, le uscite di ottobre: Star Trek e Oloture

Serie TV



1 ottobre – Buongiorno, Veronica (Stagione 1)

Oktoberfest: birra e sangue (Miniserie)

Una strega imbranata (Stagione 4)

2 ottobre – Emily in Paris (Stagione 1)

7 ottobre – To the Lake (Stagione 1)

9 ottobre – The haunting of Bly mano (Stagione 1)

11 ottobre – Stranger (Stagione 2)

15 ottobre – Social distance (Stagione 1)

16 ottobre – Grand army (Stagione 1)

La revolution (Stagione 1)

Qualcuno deve morire (Miniserie)

Star Trek: Discovery (Stagione 3 – un episodio a settimana)

Nero a metà (Stagione 2)

23 ottobre – Barbari (Stagione 1)

La regina degli scacchi (Miniserie)

30 ottobre – Suburra (Stagione 3)

FILM

2 ottobre – Apprendista papà

Il legame

Oloture

Serious men

Vampires vs the Bronx

6 ottobre: American pie presents: girl’s rules

7 ottobre – Huble Halloween

9 ottobre – The forty-year-old Version

15 ottobre – Guida per babysitter a caccia di mostri

16 ottobre – Il processo ai Chicago 7

21 ottobre – Rebecca

22 ottobre – Cadaver

23 ottobre – Over the Moon – Il fantastico mondo di lunaria

30 ottobre – His house