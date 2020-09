Calciomercato Juventus, UFFICIALE: arriva un’altra cessione come annunciato in queste ore attraverso questo comunicato apparso sul sito.

Domani affronterà la Roma nel big match della seconda giornata del campionato di Serie A, ma intanto la Juventus continua a muoversi anche sul mercato sia per quel che riguarda i movimenti in entrata sia per quando concerne le operazioni in uscita. La dirigenza di corso Galileo Ferraris, infatti, è al lavoro per sfoltire la rosa a disposizione di Pirlo e in queste ore è stata ufficializzata la cessione di Luca Pellegrini. Il forte laterale mancino giocherà in prestito al Genoa, dove riuscirà sicuramente a mettersi in mostra grazie alle sue qualità tecniche e atletiche.

Calciomercato Juventus, via Pellegrini

Ecco il comunicato ufficiale apparso proprio in questi minuti sul sito del club bianconero: “Luca Pellegrini disputerà la stagione appena cominciata nelle fila del Genoa. E’ ufficiale infatti l’accordo fra la Juventus e la squadra rossoblu per il diritto alle prestazioni del calciatore romano a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021“. Ma non è finita qui: la Juve, infatti, cederà altri giocatori in esubero prima di concentrarsi sulle operazioni in entrata.