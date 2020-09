Calciomercato Juventus, Paratici vuole il calciatore della Lazio: la richiesta

La Juventus ha messo nel mirino anche il calciatore della Lazio per regalare al tecnico Pirlo un nuovo colpo di calciomercato per il reparto offensivo

La Juventus, dopo l’arrivo di Morata come centravanti, non è decisa a fermarsi con i colpi nel reparto offensivo soprattutto se dovesse partire Douglas Costa. Il brasiliano, attualmente ai box per infortunio, è nel mirino di Wolverhampton, Manchester United, Barcellona e Real Madrid. I bianconeri, per cederlo, vorrebbero all’incirca 45 milioni di euro.

Il pallino di Paratici ed Agnelli per rimpiazzare il brasiliano è Federico Chiesa della Fiorentina, sul quale però c’è anche il Milan. Il presidente Rocco Commisso però non vuole darlo via così facilmente: la richiesta di partenza si aggira infatti intorno ai 60 milioni di euro.

L’alternativa, secondo quanto riferito da Tuttosport, avallata da Paratici sarebbe quella che porta a Joaquin Correa della Lazio. Claudio Lotito, patron biancoceleste, è però un osso duro ed avrebbe sparato alto per l’argentino. Si parla di 50 milioni di euro, ma a queste cifre i bianconeri potrebbero essere anche disposti ad avvicinarsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Juventus, Khedira ai saluti: si va verso la rescissione

Sami Khedira va verso la rescissione con la Juventus. Secondo il Corriere della Sera, lunedì sera il fratello del calciatore sbarcherà a Torino per discutere dei dettagli. Tra le parti ancora non vi è un accordo, ma la Juventus insiste per concedere una buonuscita inferiore ai 6 milioni di euro dell’ultimo anno di contratto. L’ultima proposta bianconera era di 2 milioni di euro o poco più.

Non è ben chiaro se dopo questa separazione la Vecchia Signora si fionderà su un altro colpo per il reparto, ma l’ottima prestazione di Ramsey alla prima di questa stagione potrebbe rendere più tranquilli tecnico e dirigenti.

