Brescia, si abbassa i pantaloni nel parcheggio e finisce all’ospedale

A Brescia, un uomo ha iniziato a girare davanti al parcheggio del supermercato con i pantaloni abbassati importunando i passanti.

A Rovato, in provincia di Brescia, il parcheggio del supermercato è diventato lo scenario perfetto per una vicenda grottesca e surreale. È accaduto infatti che un uomo ha deciso di abbassarsi i pantaloni iniziando a infastidire tutti coloro che uscivano dal supermercato con atteggiamenti poco opportuni, soprattutto nei confronti delle donne.

Una situazione che spaventato le persone che si trovavano sul luogo che hanno immediatamente avvisato le autorità. I primi a giungere sul posto dopo la segnalazione sono stati gli agenti della Polizia Locale. Nel momenti in cui li ha visti arrivare, l’uomo ha subito tentato la fuga. Il problema, è che proprio perché girava con i pantaloni abbassati in quel momento, ha perso l’equilibrio ed è caduto, procurandosi delle ferite che hanno reso necessario portarlo in pronto Soccorso. Di sicuro, non aveva in quel momento il vestiario adatto per scappare dalla polizia.

Balla sulla bara del compagno al funerale: il web si divide

In fondo, ognuno vive e interiorizza il lutto a modo suo. In Ecuador è però accaduto un episodio che a fatto indignare il web. Sui social è stato infatti pubblicato un video in cui si vede una donna ballare su una bara. Un episodio insolito, anche perché la donna in questione era la compagna del defunto.

E sono stati in molti gli utenti su internet che hanno trovato questo gesto indecente e di cattivo gusto. La donna danza e si muove sulla bara come se si trovasse ad una festa. A un certo punto, conclude il suo ballo baciando la teca di vetro della bara.

