Bambina dagli occhi dolci, oggi è una delle donne più belle: la riconoscete?

Da piccola era una biondina con i capelli ricci e gli occhi grandi e dolci, oggi è diventata una delle donne italiane più amate: scopriamo di chi si tratta

Le foto, come quella in questione, che la ritraggono da piccola mostrano una bambina bionda e con i capelli ricci. A colpire, però, sono i grandi occhioni dolci che, insieme al sorriso, ne fanno una bambina dolce e bella. A vederla da piccola si potrebbe dire che ad oggi ha rispettato appieno tutte le premesse di diventare una gran bella donna. Ancora non avete capito chi è? Stiamo parlando di Diletta Leotta.

Giornalista ed influencer tra le più belle, seguite ed apprezzate d’Italia. Nata nell’agosto del 1991 a Catania, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo collaborando con Antenna Sicilia. Passa a Mediaset nel 2011 conducendo Il compleanno di La5. Entra a Sky nel 2012 dapprima come ‘metorina’ di Sky Tg 24, poi nel 2015 le viene affidata la conduzione di Sky Serie B. Oggi lavora come inviata per DAZN. Nel 2017 e nel 2019 è apparsa sul palco di Sanremo.

Diletta Leotta: “Impressionata da Immobile”

Diletta Leotta, con l’inizio della nuova stagione, è tornata a lavorare per DAZN ed ha risposto ad alcune domande nel video streaming fatto dal canale ufficiale dell’emittente:

“Comincia la mia terza stagione in Serie A. Per me è adrenalina pura poter raccontare ciò che accade in diretta. Il calcio è uno sport solo per uomini? Scelgo di sorridere a queste affermazioni. Una donna che vedrei bene su una panchina di Serie A è Cristiana Capotondi. Assistere ad una partita da bordo campo è un’emozione unica, una figata. Il giocatore che mi ha impressionato di più è Ciro Immobile”.

Pronti per un nuovo weekend di Serie A con la #DAZNSquad? ⚽️❤️ #DAZN pic.twitter.com/szrpM308Xw — Giulia Mizzoni (@giulia_mizzoni) September 25, 2020

