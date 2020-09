Varese, sequestrati oltre 100 kg di marijuana: arrestato il corriere

I militari della Guardia di Finanza di Olgiate hanno sequestrato marijuana per oltre 100 chili in un’abitazione di Cantello, a Varese

I militari della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco, impegnati nell’attività di controllo economico del territorio di Cantello, hanno perquisito una casa dove poco prima era entrato un furgone sospetto intercettato a Rodero (CO). Gli agenti, grazie alla loro banca dati, hanno verificato che il mezzo, con a bordo due piantane di ferro, proveniva dalla Sardegna.

E’ subito balzata alla mente l’idea che il mezzo trasportasse, in maniera occulta, ben altro rispetto a quanto dichiarato. I finanzieri hanno dunque fatto irruzione all’interno dell’abitazione coinvolta e fatto una serie di domande all’autista ed al proprietario della casa, ricevendo risposte vaghe e contraddittorie.

LEGGI ANCHE—> Parigi, attentato vicino alla sede di Charlie Hebdo: fermato un aggressore

Varese, arrestato il corriere della droga: proprietario dell’abitazione a piede libero

Insieme alle unità cinofile del gruppo di Ponte Chiasso, le autorità hanno perquisito prima a fondo il camion dove sono state ritrovate 126 buste di cellophane contenenti 100 chili e più di sostanze stupefacenti come marijuana per un valore economico di oltre mezzo milione di euro.

La perquisizione, successivamente, è avvenuta all’interno dell’abitazione dove sono stati trovati strumenti inerenti al confezionamento del materiale: si tratta di un bilanciere di precisione, buste di plastica e macchinari per il sottovuoto. Trovati anche 111 grammi di sostanze positive al principio attivo degli oppiacei.

Il corriere della droga, un uomo sardo di 39 anni, è stato colto in arresto in flagranza di reato e trasportato alla casa circondariale di Varese. Il proprietario invece è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente. Questo è quanto emerso dal comunicato della Guardia di Finanza di Como.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, positivo l’europarlamentare Raffaele Fitto