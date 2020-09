Tragedia a Rimini, 13enne cade dal terrazzo: i dettagli

In un comune in provincia di Rimini, un ragazzo di tredici anni è stato ritrovato morto dopo essere caduto dal secondo piano di un hotel.

Nella mattinata di oggi a Bellaria Igea Marina, un comune in provincia di Rimini, un ragazzo di tredici anni è stato trovato morto. Da quanto si apprende, il decesso è avvenuto in seguito a una caduta dal secondo piano di un hotel. È stato il personale all’interno della struttura alberghiera a ritrovare il corpo e avvisare le forze dell’ordine. Giunti sul luogo, i carabinieri hanno ritrovato uno zaino sul terrazzo dal quale è caduto il ragazzo. Gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi e le indagini risultano in corso.

Un terribile dramma si è consumato nella giornata di ieri a Paduli, un comune di 4mila abitanti in provincia di Benevento. È accaduto infatti che un migrante è morto schiacciato da un Tir sotto il quale si stava nascondendo. Una morte orribile che si è consumata sulla strada statale 90 bis del paese. Secondo una prima ricostruzione svolta dagli inquirenti, l’uomo si era nascosto tra il rimorchio e la motrice del mezzo.

Sembra che a un certo punto abbia perso l’equilibrio e sia caduto finendo travolto. Il Tir proveniva da Brindisi. Si tratta di un mezzo pesante con targa straniera che era partito dalla Bulgaria. In quel momento stava svoltando per entrare nel piazzale dove si trova un’azienda che si occupa di lavorazione del tabacco. Una volta ritrovato, il corpo del giovane migrante è stato trasferito all’obitorio dell’Ospedale Rummo della città. Sembra inoltre che i carabinieri non escludono nemmeno l’ipotesi che il giovane fosse già morto prima di finire travolto dal mezzo pesante. La destinazione finale del Tir era il Portogallo, per consegnare un quantitativo importante di sigari.

