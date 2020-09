San Francesco appare ad Assisi, la foto che divide il web

Un’immagine scattata da un fotografo americano che vive ad Assise ha scatenato l’entusiasmo sui social. Nella foto si vede tra le nuvole del paesaggio San Francesco.

Christopher Wentworth è un fotografo americano che abita ad Assisi. Di recente ha scattato una foto che sta facendo discutere ed infiammare il web. Nello scatto sulla città sembra intravedersi tra le nuvole quello che in molti hanno ritenuto essere un’immagine che ricorda tantissimo San Francesco nella scena della predica agli uccelli che è stata dipinta e ideata da Giotto nella Basilica Superiore. La foto sta letteralmente spopolando sui social, ottenendo un numero impressionante di interazioni.

Coronavirus, Ue avverte le nazioni: aumento contagi preoccupante

In tutta Europa i casi di coronavirus sono in aumento. Una situazione che preoccupa sempre di più la Commissione Europea che esplicitamente dichiarato alcuni giorni fa, che non bisogna prendere questa situazione alla leggera. Anche perchè, in alcune nazioni la situazione è persino peggiore di quella di Marzo, considerato fino ad adesso il mese più drammatico di questa pandemia che ha colpito il mondo intero.

Stella Kyriakides, Commissaria Europea per la Salute, ha lanciato nei giorni scorsi un monito a tutte le nazioni affinché non sottovalutino questo rapido incremento dei contagi migliorando le attuali misure di contenimento e diffusione del virus. Secondo la commissaria infatti, un po tutte le nazioni devono prendere atto che le misure sin qui intraprese non sono state sufficienti.

Non bisogna inoltre dimenticare che se la situazione degenerasse, si porrebbe il problema se introdurre o meno un nuovo lockdown. Un’ipotesi da scongiurare a tutti i costi considerato gli ingenti danni economici provocati dalla quarantena che una buona parte del mondo ha vissuto in questi mesi. Per questo, la Commissaria Europea per la Salute ha sottolineato l’assoluta necessità di “aumentare i test e il tracciamento dei contatti, migliorare la sorveglianza sanitaria, assicurare un accesso migliore ai dispositivi di protezione personale e ai farmaci e una sufficiente capacità delle strutture sanitarie”. Non c’è ragione per nascondere che siamo preoccupati per la situazione”.

