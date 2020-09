Parigi, attentato vicino alla sede di Charlie Hebdo: fermato un aggressore

Tentativo di attentato a Parigi, nei pressi della sede di Charlie Hebdo, che ha visto il ferimento di quattro persone: l’aggressore è in fuga

In queste ore un attentato si è verificato poco distante dall’ex sede del giornale Charlie Hebdo. Ad annunciarlo la prefettura francese che invita i cittadini a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir. Attualmente la Polizia è al lavoro per trovare gli aggressori in fuga.

Il giornalista Christophe Dansette di France 24 ha parlato di “attacco all’arma bianca nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Almeno 3 feriti gravi”. In realtà, secondo le ultimissime, i feriti sarebbero quattro.

2 blessés en urgence absolue. Un colis suspect devant les anciens locaux de @Charlie_Hebdo_ la BRI mobilisiee @FRANCE24 la préfecture — Christophe Dansette (@Cdansette) September 25, 2020

Parigi, sul luogo dell’attentato anche un pacco sospetto

Le ultime di Europe 1 spiegano che uno dei sospetti aggressori sarebbe stato fermato nei pressi della Bastiglia. Sulla scena dell’attentato anche un pacco sospetto che potrebbe rivelarsi una bomba: sul luogo stanno accorrendo gli artificieri. Transennato anche l’intero quartiere. Delle quattro persone ferite, per essere state accoltellate, due sarebbero in gravi condizioni.

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

