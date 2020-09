Re Harald V di Norvegia è stato ricoverato in ospedale, ad assumere temporaneamente il trono è il principe ereditario Haakon

Re Harald V di Norvegia, ora 83enne, è ricoverato in ospedale. Ad annunciarlo il palazzo reale che, però, non ha rivelato i dettagli riguardo le condizioni di salute. Il re, al trono consecutivamente da 29 anni, è in congedo a causa della malattia e ad assumere le funzioni temporaneamente è il principe ereditario Haakon. Alcune fonti affermano che Harald avrebbe insistito sul non voler abdicare nonostante la salute in peggioramento. Già a gennaio è stato una settimana in ospedale per un attacco di vertigini. All’inizio del 2000 era stato sottoposto ad un intervento a causa del cancro alla vescica e successivamente per riparare una valvola cardiaca. Nelle prossime ore la situazione potrebbe essere più chiara, si attendono comunicazioni da Palazzo Reale.

Re Harald di Novergia, la breve storia

Harald V di Norvegia, figlio di Olav V e di Marta di Svezia, è re del paese dal 1991. E’ famoso per la sua relazione con la borghese Sonja Haraldsen che iniziò nel 1959 e restò segreta per 9 anni a causa delle origini comuni di lei. Nel 1968 il principe, però, minacciò di rinunciare ai suoi diritti regali per sposarsi con lei. Il 29 agosto dello stesso anno i due convolarono a notte presso la cattedrale di Oslo. Ha rappresentato la Norvegia alle Olimpiadi di Tokyo nel 1964, di Città del Messico nel 1968 e di Monaco di Baviera nel 1972. La stampa canadese lo ha nominato ‘re marinaio’.

