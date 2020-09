Movimento 5 Stelle, si decide il futuro del partito: grande tensione

È iniziata l’assemblea del Movimento 5 Stelle per discutere del futuro del partito. L’attuale leader politico Vito Crimi ha esordito presentando tre diversi scenari.

Il clima all’interno del Movimento 5 Stelle non è certo dei migliori. La sconfitta alle regionali sta lasciando infatti strascichi importanti, con alcune dichiarazioni da parte di molti esponenti di rilievo che lasciano presagire a un’assemblea tutt’altro che serena.

Tante le questioni spinose da affrontare. Dagli Stati Generali ai dubbi sulla piattaforma Rousseau e il ruolo di Davide Casaleggio. Vito Crimi, attuale capo politico del Movimento si ritrova adesso a svolgere un difficile ruolo di mediazione. nella sua introduzione all’assemblea, l’uomo ha esposto tre possibile scenari che possano consentire ai 5 Stelle di ripartire. Il primo di questi ipotizza un’elezione immediata su Rousseau per eleggere un nuovo capo politico. Il secondo prevede invece una guida collegiale del Movimento attraverso una modifica dello Statuto che dovrà in seguito essere approvata dagli iscritti. Il terzo riguarda la convocazione istantanea degli Stati generali.

Movimento 5 Stelle, proposte di Crimi accolte con freddezza

Le proposte di Crimi non sono però state accolte benissimo. Ad esempio, i parlamentari Emanuele Dessi e Dalila Nesci hanno fatto degli interventi molto critici durante l’assemblea, in cui si sono dichiarati contrari alla scelta di eleggere il nuovo leader politico tramite Rousseau. Sembra che ormai l’insofferenza all’interno dei pentastellati verso la piattaforma di Davide Casaleggio aumenti di giorno in giorno. E di sicuro, il provvedimento intrapreso contro alcuni parlamentari accusati di aver modificato le rendicontazioni ha creato un vero e proprio caso politico che si aggiunge ai numerosi problemi interni del Movimento.

Senza dimenticare che la posizione di Alessandro Di Battista si fa ogni giorno più critica verso l’indirizzo politico intrapreso dai 5 Stelle. Una situazione che ha spinto il Presidente della Camera Roberto Fico a rilasciare delle dichiarazioni in merito affermando che bisogna mettere fine alle battaglie intestine, dobbiamo avere una collegialità maggiore, perché alcuni problemi ancora vivi nel M5S derivano da verticismo troppo spinto che c’è stato”.

