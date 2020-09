Meteo, pioggia su tutta la penisola: prima burrasca autunnale

Durante questo venerdì arriverà il definitivo cambiamento meteo, con l’arrivo della pioggia su tutta la penisola. In arrivo la prima burrasca autunnale.

Questo venerdì sarà decisivo dal punto di vista meteo, visto che nelle prossime ore avremo grandi quantità di pioggia su tutta la penisola. E’ in arrivo la prima burrasca autunnale, che aprirà dieci giorni di precipitazioni e definirà il decisivo cambio stagionale. Sono però da escludere le piogge alluvionali, fenomeno che spesso provoca non pochi danni in diverse città dell’Italia. Dopo questi dieci giorni di piogge, non è escluso che ci sia un ribaltone con un possibile ritorno al caldo.

Secondo le statistiche dei meteorologi, le prime settimane di ottobre potrebbero risultare tra le più piovose dell’anno. Sulla nostra penisola, infatti, potrebbe abbattersi una rinvigorita “Depressione d’Islanda“, pronta a rafforzare il maltempo in Italia. Un profondo ciclone, attraverserà quindi i tre settori del paese andando ad imporre la stagione autunnale. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sulla nostra penisola durante questo venerdì, analizzando la situazione sui tre settori principali.

Meteo, pioggia da Nord a Sud: inizia ufficialmente l’autunno

Durante questo venerdì il meteo risulterà ancora più dinamico dei giorni scorsi, con tratti molto instabili sulla penisola italiana. Di conseguenza, con le piogge che colpiranno tutto il Paese e ed il meteo dinamico ed instabile, caleranno bruscamente le temperature dando inizio alla stagione autunnale. Inoltre domenica avremo un ulteriore peggioramento sulla Sardegna, con le piogge che potrebbero farsi particolarmente pericolose. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un accentuato maltempo con temporali sparsi ed un ritorno della nave sulle vette alpine. Il maltempo riuscirà a resistere per tutta la giornata, con le piogge che andranno ad intensificarsi nel corso della serata. Le temperature saranno in forte diminuzione con massime dai 19 ai 22 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una marcata instabilità su tutte le regioni. Rovesci e temporali sparsi interesseranno non solo le vette dell’Appennino, ma anche le regioni della Costa Tirrenica e della Costa Atlantica. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime dai 22 ai 26 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un marcato peggioramento a partire dalla Campania. Infatti da qui partiranno rovesci e temporali pronti ad estendersi su Molise, Puglia (specialmente sul Gargano), Calabria e Sicilia. Temperature in netta diminuzione, con massime che oscilleranno dai 25 ai 29 gradi.

L.P.

