Una scuola di Merano è stata chiusa a causa di diversi casi positivi al Covid-19: contagi anche in altri istituti di Bolzano

L’istituto Gandhi di Merano è stato chiuso per due settimane a causa dei cinque casi legati al coronavirus che si sono registrati negli scorsi giorni. Sono stati registrati in altre scuole bolzanine cinque nuovi positivi. Si tratta del liceo classico Carducci, del liceo scientifico Torricelli, dell’Ite Cesare Battisti, della scuola primaria Longon di Bolzano e dell’istituto d’infanzia Casa del Bosco. A far scattare la disposizione per la chiusura precauzionale nel meranese, la pluralità di casi riscontrati.

LEGGI ANCHE—> Meteo, pioggia su tutta la penisola: prima burrasca autunnale

Merano, scuola chiusa fino al nove ottobre

A Bolzano, allievi, studenti e personale scolastico delle classi con casi positivi al Covid-19 sono in quarantena in attesa di ricevere comunicazioni dall’Azienda Sanitaria per sottoporsi al tampone. Le aule e le zone interessate, invece, verranno presto sanificate. In alcune classi è stata prontamente attivato il piano riguardante lo svolgimento della didattica digitale integrata.

Tornando all’istituto di Merano, il dirigente ha deciso di disporre la chiusura dell’istituto a decorrere da lunedì 28 settembre fino a venerdì 9 ottobre (compreso). La decisione, presa con la sovraintendenza scolastica di Bolzano, è stata presa con lo scopo di ridurre un possibile allargamento smisurato di casi da Covid-19.

Le ultime notizie in merito ai contagi da coronavirus parlano di un totale oltre 304 mila casi da inizio epidemia. Negli ultimi giorni i maggiori incrementi si stanno avendo in Veneto, Lombardia e nel Lazio. La risalita dei contagi, spiegano gli esperti, deve tenerci in allerta ma non spaventarci perché la situazione è sotto controllo.

LEGGI ANCHE—> Incredibile negli USA, muore 54enne: “Troppa liquirizia”