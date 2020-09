Maltempo Roma: cadono due alberi, tragedie sfiorate

Maltempo Roma: a causa del venti forte oggi sono caduti diversi alberi travolgendo peresone e macchine. Due tragedie sfiorate

Doppia tragedia sfiorata a Roma oggi a causa del maltempo e soprattutto del vento fortissimo. Nel pomeriggio un pino marittimo, forse indebolito dalle forti piogge dei giorni svorsi e dalle raffiche, è caduto su 4 automobili in Via di Novella, nel quartiere Parioli.

Gli uomini del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, guidato da Stefano Napoli, hanno salvato due ragazze. Erano rimaste intrappolate in una delle auto vettura. Le operazioni di messa in sicurezza e riipristino della viabilità hanno richiesto diverso tempo.

Tragedia sfiorata anche in via di Torrevecchia. Un albero è precipitato al suolo, colpendo una Renault Megane che era lì parcheggiata. Al momento del crollo, fortunatamente, non passava nessuno e quindi i danni sono solo alle cose.

Rami caduti anche in altre vie della Capitale, nel Quadrante Nord. Disagi anche in via Casilina e via Filarete e pesanti le ripercussioni sul traffico. Forti ritardi anche sulla ferrovia Roma-Lido bloccata per un paio di ore. E chiuso a lungo anche lo svincolo del Viadotto del Giubileo del 2000, all’altezza di via Tiberina, anche qui a causa della caduta di un albero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maltempo, forte bomba d’acqua su Roma: la Capitale in tilt – VIDEO

Maltempo in Italia: alberi crollati, grandinate e forti piogge in diverse regioni

Ma il maltempo di oggi ha fatto danni anche in altre regioni italiane. Nel parco del quartiere Voltabarozzo a Padova oggi pomeriggio alcuni ragazzi stavano festeggiando una laurea. Un grosso albero èper il vento è caduto a terra e due giovani sono rimasti feriti. La polizia municipale è intervenuta chiudendo l’area verde.

Un pino invece è caduto a Viareggio vicino alla pineta di Ponente e tre persone sono rimaste lievemente ferite. La pianta è crollata sull’esterno di una gelateria dove due donne stavano mangiando un gelato. Per una lievi contusioni ad un ginocchio e alla schiena mentre l’altra è stata trasportata in ospedale in stato di shock.

Maltempo anche nel Nord Est. Nel Vicentino grandinate e forti raffiche di vento – fino a 60 km orari, ma le stesse scene sono state vissute anche nella zona della Valpolicella veornese e in Friuli Venezia Giulia.

Il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, invece ha emanato un’ordinanza precauzionale di sgombero per 18 famiglie di via Cupa Belvedere. La zona oggi stata interessata da uno smottamento in seguito alle piogge che hanno colpito la provincia di Salerno.

Forte temporale anche su tutta l’area flegrea napoletana che ha provocato numerosi allagamenti. Il forte vento ha fatto cadere alberi, fatto volare coperture in lamiera divelto e paline della segnaletica stradale. Le zone più colèpite sono quelle di Bacoli, anche nei pressi del Castello di Baia, Miseno e Pozzuoli.