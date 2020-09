Inizia con lo spot Galbusera, ora è una grande conduttrice: la riconoscete?

Iniziò da piccolina con lo spot Galbusera del 1987 e con gli anni è diventata una bellissima showgirl e conduttrice sulle reti nazionali: scopriamo di chi si tratta

Oggi è una bellissima donna realizzata nel lavoro e nell’amore, ma nel 1987 era una bambina di 7 anni che per la prima volta finiva in televisione grazie ad uno spot della Galbusera. Bionda, nasino leggermente all’insù ed un sorriso incantevole: queste le principali caratteristiche di una baby Ilary Blasi. L’attuale moglie di Francesco Totti, dopo qualche anno, fu protagonista di un altro spot per biscotti, ma stavolta per la Balocco.

Facendo un passo a ritroso, però, bisogna dire che all’età di 3 anni gira accanto all’attrice Mariangela Melato per lo spot dell’Olio Cuore. Troppo presto per rimanere impressa nella testa degli spettatori.

La vera notorietà, comunque, la raggiunge nel 2001 quando debutta come ‘letterina’ per il quiz-show Passaparola, a cui partecipa fino al 2003. Nel febbraio 2006 approda sul palco del Sanremo affiancando, insieme a Victoria Cabello, il comico Giorgio Panariello alla conduzione.

Ilary Blasi “cambia” marito: la foto

Intanto, tornando ai giorni nostri, Ilary Blasi ha deciso di ‘cambiare’ marito per un attimo. Sul proprio profilo Instagram infatti è apparsa una foto con un altro Francesco. A tutto, però, c’è una spiegazione. La donna, infatti, era presente sul set del film “Speravo de morì prima”, serie Netflix sulla vita di Totti. Lo scatto della Blasi è avvenuto, infatti, con l’attore Pietro Castellitto.

La storia d’amore con l’ex bomber della Roma va a gonfie vele nonostante i rumors che quasi ogni anno li vogliono in crisi. Loro due, però, hanno dimostrato sempre di essere più forti di ogni pettegolezzo.

