Questa sera, venerdì 25 settembre, su Canale 5 andrà in onda in prima serata la quarta puntata del Grande Fratello Vip. Gli animi saranno caldi e i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Nella terza puntata del GF Vip, trasmissione televisiva condotta da Alfonso Signorini, si è parlato del caso Fausto Leali. Il noto cantante italiano aveva utilizzato termini “razzisti” nei confronti del fratello di Mario Balotelli, ex attaccante del Brescia vicino al passaggio al Genoa.

Fausto Leali aveva affermato che “nero è un colore, mentre negro è una razza”. Da qui si sono scaldati gli animi ed i social che hanno visto al centro delle critiche il cantante italiano.

In sua difesa la contessa De Blanc, ma nonostante questo e la pace fatta con Enock Balotelli, per Fausto Leali è stata inevitabile la squalifica dal Grande Fratello Vip.

Stasera però l’attesissima puntata porterà con sé altre “rivelazioni choc” dato che entrerà nel programma Gabriel Garko, ex fidanzato della concorrente Adua De Vesco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Regina del web che da bambina era uguale a sua figlia: la riconoscete?

GF Vip, Gabriel Garko: “Da me avrete solo la verità”

Al termine della scorsa puntata del GF Vip, il conduttore Alfonso Signorini aveva promesso sviluppi clamorosi sull’Ares Gate. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip, hanno parlato dei motivi che gli hanno spinti a dirsi addio.

Secondo quanto trapelato dalla scorsa puntata, i due ex hanno affermato che la nota casa produttrice Ares Film, che ha firmato tanti successi su Canale 5 come L’onore e il rispetto a Caterina e le sue figlie, aveva all’interno del suo staff attori che facevano parte di una setta satanica.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra i due concorrenti del GF Vip, nonché ex fidanzati, hanno implicitamente tirato in ballo il nome di Alberto Tarallo. Ma stasera potrebbe essere Gabriel Garko a fornire nuovi indizi.

L’attore italiano, celebre per il ruolo di Tonio Fortebracci in l’onore e il rispetto, entrerà molto nella Casa per fare delle dichiarazioni. Ad affermarlo egli stesso attraverso un post su Instagram dove scrive: “Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire. Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura… Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità”.

Che Gabriel Garko parlerà sicuramente delle sette sataniche di cui parlavano Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. E chissà se oltre che a confermare le loro dichiarazioni non ne aggiungerà qualcun’altra di maggior rilievo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Viso dolce da bambina, oggi attrice e Miss Italia: l’avete riconosciuta?