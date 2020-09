Diletta Leotta allo scoperto: “Emozionante, unico, una vera figata” – VIDEO

Diletta Leotta torna a raccontarsi via social. “Emozionante, unico, una vera fugata…”, ammette la sexy giornalista via Instagram. Ecco a cosa si riferisce.

Diletta Leotta si racconta ancora. A pochi dall’uscita del suo libro ‘Scegli di sorridere’, la bella conduttrice televisiva questa volta è uscita allo scoperto proprio ai microfoni di DAZN. L’emittente di streaming on-line, pronta a una nuova entusiasmante stagione sportiva, ha infatti proposto una simpatica rubrica quest’oggi: l’intervista a tutti i suoi inviati della Serie A.

Diletta Leotta racconta le sue emozioni

E ovviamente non poteva mancare la collega siciliana, icona e punto di riferimento del primo servizio di streaming live e on demand dedicato completamente allo sport. “Diletta Leotta, nata il 1991. Ruolo? Conduttrice”, inizia così l’intervento della giornalista siciliana. Poi si entra nel vivo: “Le emozioni della diretta? Adrenalina pura. Cosa rispondo a chi dice che il calcio è uno sport solo per uomini? Scelgo di sorridere. Una donna che vedrei in panchina in Serie A? Cristiano Capotondi (ex vicepresidente della Lega Pro femminile)”.

Quando poi le si chiede che sensazioni prova quando assiste a una gara a bordocampo, la risposta è la seguente: “Emozionante, unico… una vera figata! Il giocatore che mi ha più impressionato? Ciro Immobile“. Si è trattata dunque di una chiacchierata piacevole e spensierata per la 29enne che ora attende riscontri sul libro uscito tre giorni fa.

“L’idea è nata durante il lockdown. Mi son detta: perché non raccontare episodi della mia vita che mi hanno reso fragile ma dai quali sono riuscita a uscirne più forte?”, ha raccontato Diletta Leotta in questi giorni. Poi ne ha approfittato anche per far chiarezza sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic: “Ho conosciuto Ibra perché siamo entrambi soci in Buddyfit, una startup che permette di allenarsi a distanza con il trainer preferito. Da soci siamo diventati amici ma nulla di più”.

