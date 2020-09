Coronavirus, positivo l’europarlamentare Raffaele Fitto

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia e candidato sconfitto alle regionali Raffaele Fitto, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato con un post su Facebook.

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia Raffaele Fitto, recentemente uscito come candidato sconfitto del centrodestra alle regionali, è risultato positivo al coronavirus. A darne l’annuncio è stato lui stesso attraverso un post su Facebook. In questo, ha scritto che “dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test covid-19 – scrive – ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia. Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi. Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie”.

“Si è dimostrato che alcune condizioni preesistenti aumentano il rischio di gravità del Covid-19 tra cui obesità e diabete di tipo 2”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Philipp Schere, direttore del Touchstone Center for Diabets Research. Affermazioni che riguardano una ricerca condotta dall’University of Texas Southwestern e pubblicata sulla rivista scientifica eLife. Lo studio sostiene che esistono alcune condizione fisiche che possono aumentare sensibilmente gli effetti negativi del coronavirus. Tra queste cause, vi sono anche l’obesità e le infiammazioni intestinali. Secondo i ricercatori questo accade in quanto è probabile che il grasso possegga una grande quantità di recettori Ace2. Una teoria è che l’aumento di questi recettori sia direttamente legato a una carica virale maggiore del coronavirus. L’aumento di questi in soggetti che soffrono di obesità porta uno squilibrio dei segnali chimici che aggravano le infiammazioni.

