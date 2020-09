Coronavirus nel mondo: Brasile rinvia il Carnevale, nuovo focolaio Usa

Continuano ad aumentare i numeri dei nuovi casi positivi da Coronavirus nel mondo. Il Brasile rinvia il carnevale e negli Usa c’è nuovo focolaio nel Midwest.

Il coronavirus continua ad essere aggressivo nel mondo intero, con un aumento di casi notevole in tutti i paesi. Dal Vecchio continente agli Usa, fino ad arrivare a Brasile ed India, il Covid-19 sembra diffondersi nuovamente a macchia d’olio, con diversi paesi pronti a tornare in lockdown. Il primo di questi sarà l’Israele, che ha imposto la quarantena a partire dal prossimo lunedì, ma molti altri paesi potrebbero adottare la stessa soluzione.

Intanto in Brasile, sempre a causa dell’emergenza Covid-19, è stato rinviato il carnevale più famoso al mondo ossia quello di Rio de Janeiro. Non c’è ancora una data per la celebrazione del carnevale, con Bolsonaro che ha deciso di rinviarlo a causa della pandemia. Una decisione arrivata anche dalle scuole di samba di Rio. Il presidente di Leisa, la lega di samba indipendente Jorge Castanheira, ha dichiarato che sarà difficile organizzare la manifestazione senza un vaccino.

Secondo alcune indiscrezioni, il Carnevale di quest anno potrebbe essere rinviato addirittura a nel gennaio 2022, ossia quando sarà pubblicato ufficialmente un farmaco contro la pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero. Una pandemia che ha fatto saltare una delle manifestazioni più celebri al mondo, dove le 13 scuole di samba migliori del paese sfilano dinanzi a 90mila spettatori.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coronavirus, allarme in Israele: si pensa a lockdown più rigido

Coronavirus nel mondo, nuovo focolaio negli Usa: causato da un raduno di motociclisti nel Midwest

Ma la situazione Coronavirus sembra peggiorare nuovamente negli Usa. Infatti, in seguito ad un raduno di motociclisti, nel paese americano si sarebbe verificato un nuovo focolaio pandemico nel Midwest. Ad oggi, il numero di casi negli Usa ha superato i 7 milioni, rafforzando la leadership a stelle e strisce sui casi totali di positivi da Coronavirus. Il colosso americano è anche il primo al mondo per decessi causati dal Covid-19. Infatti stando ai numeri della John Hopkins University, i morti tottali causati dal virus sono oltre 200 mila.

Fatta eccezione per lo stato dell’Ohio, c’è stato un incremento di casi sia in South Dakota che in North Dakota. Partiamo dal primo stato citato, che nelle ultime 48 ore ha avuto un incremento di casi del 166%, con 8.129 nuovi positivi. Mentre invece nel North Dakota, in un solo giorno, i casi sono passati da 4.243 a 8.752. Come abbiamo anticipato, la maggior parte di questi casi sarebbe dovuto ad un raduno di motociclisti, che ogni anno attira migliaia di partegipanti, a Sturgis nel South Dakota.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, Fauci: “Abbiamo sbagliato sugli asintomatici, da loro 50% contagi”

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !