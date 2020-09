Calciomercato Juventus, assalto alla stella della Serie A: il piano della dirigenza di corso Galileo Ferraris che vuole rinforzarsi ulteriormente.

Dopo l’acquisto di Morata in attacco, la Juventus punta a rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione. La dirigenza di corso Galileo Ferraris vuole allestire una rosa di primissimo piano, che sia in grado di primeggiare sia in Italia che in Europa. I profili che vengono accostati alla squadra allenata da Pirlo sono diversi, ma attenzione soprattutto a Federico Chiesa. L’esterno d’attacco della Fiorentina e della Nazionale italiana è un vecchio pallino della Juve, che adesso starebbe prendendo seriamente in considerazione l’idea di affondare il colpo per portarlo immediatamente a Torino. L’affare tra i bianconeri e i viola si preannuncia complicato, ma per nulla impossibile: proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE—> Giappone, Miura da record: titolare in J-League a 53 anni – VIDEO

Calciomercato Juventus, il piano per Chiesa

Il direttore sportivo Paratici – secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’ – avrebbe in mente un piano per arrivare a Chiesa: prima vanno venduti i giocatori che non rientrano più nei piani della società come Khedira e Douglas Costa e poi partirà l’assalto a Chiesa. Il centrocampista tedesco potrebbe risolvere il suo contratto con la ‘vecchia Signora’, mentre l’esterno offensivo brasiliano vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e non avrebbe difficoltà a trovare una nuova sistemazione.

La Juve ci spera e preparo l’affondo per Federico Chiesa, che non avrebbe problemi ad accettare la proposta dei campioni d’Italia in carica. Seguiremo, dunque, con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Tegola in casa Milan, difensore positivo al covid: il comunicato ufficiale

LEGGI ANCHE >>> Esame Suarez, c’è l’ipotesi di concorso in corruzione: tutti i dettagli