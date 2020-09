Brindisi, colpo alla Sacra Corona Unita: eseguite 13 misure cautelari

Colpo della polizia di stato a Brindisi, dove sono state eseguite 13 misure cautelari nei confronti di membri della Sacra Corona Unita.

Nuova operazione del corpo della Polizia di Brindisi, che nella mattina ha eseguito 13 custodie cautelari nei confronti di alcuni membri della Sacra Corona Unita. La storica organizzazione Criminale è conosciuta per controllare l’intera Puglia, oltre che alcuni affari in altre regioni italiane nonchè in altre nazioni.

Infatti l’operazione di questa mattina delle forze dell’ordine brindisine ha colpito una frangia storica dell’associazione mafiosa. Stiamo parlando del clan Campana, che da molto tempo oramai controlla il territorio brindisino.

Inoltre, sono ben 100 gli operatori che hanno preso parte all’operazione, tra cui agenti della Polizia di Stato della Questura di Brindisi. A coordinare il blitz della polizia ci ha pensato la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce coadiuvati da numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia e personale del Reparto IX Volo di Bari. Andiamo quindi a vedere il blitz della polizia durante la mattinata pugliese.

Brindisi, operazione contro la Sacra Corona Unita: i dettagli

Durante l’operazione, l’attività investigativa del nucleo di Polizia brindisino ha permesso di monitorare soggetti e vicende delittuose in un contesto associativo di stampo mafioso operante sia nel capoluogo, a Bari, che nel resto della provincia Pugliese. Infatti durante l’investigazione è stato possibile raccogliere tutto il materiale per accertare e l’attuale operatività in questo territorio dell’associazione mafiosa.

Sono diversi i reati compiuti dal clan Campana sul territorio Brindisino e sul resto della Puglia, tra cui estorsioni avvenute avvalendosi del loro controllo nel territorio. Inoltre le estorsioni da parte del clan Campana avvenivano con un assoggettamento delle vittime al modus operandi intimidatorio dei consociati.

Tutti i particolari dell’operazione compiuta dalla polizia saranno resi noti con una conferenza stampa che si terrà, a partire dalle ore 11.00 di oggi, presso la Questura di Brindisi.

L.P.

