Breonna Taylor, la rabbia di Louisville: sindaco impone il coprifuoco

Scoppia la rabbia a Louisville, Kentucky, dopo la sentenza che ha visto impuniti due dei tre poliziotti autori dell’omicidio di Breonna Taylor.

Esplode la rabbia dell’intera comunità di Louisville, nel Kentucky, dopo la sentenza del giudice che ha visto impuniti due dei tre poliziotti autori dell’omicidio di Breonna Taylor. Già nella giornata di ieri, infatti, abbiamo visto come l’intera comunità sia scesa tra le strade per protestare la decisione del giudice, che nel mentre veniva lodato da Trump ed etichettato come coraggioso.

Ma le proteste sono sfociate in colluttazioni con la polizia. Infatti già nella giornata di ieri, due agenti di polizia sono rimasti feriti durante gli scontri con i manifestanti. Dopo la sentenza, solamente l’agente Brett Hankinson rischia fino a 15 anni di carcere, mentre gli altri due colleghi non sono stati incriminati. Così a Louisville è andata in scena la seconda giornata di proteste, che hanno richiesto nuovamente l’intervento della polizia. Andiamo quindi a vedere il provvedimento del sindaco per mettere fine alle proteste dei manifestanti.

Breonna Taylor, la decisione del sindaco: coprifuoco per limitare le proteste

Nella giornata di ieri, così sono continuate le proteste nelle città americane per l’ingiusta sentenza del giudice di Louisville. Come abbiamo ampiamente anticipato, le proteste sono state maggiormente accese proprio nella città di Breonna Taylor. Infatti qui il sindaco è dovuto correre ai ripari, imponendo così ai suoi cittadini un nuovo coprifuoco.

Prima del provvedimento del sindaco, il corpo di polizia ha giudicato illegale il raduno delle persone riunitesi nella piazza della città del Kentucky. La rabbia della polizia si è accesa dopo la rottura di alcune finestre da parte dei manifestanti. Infatti durante le proteste, alcuni di coloro che erano in strada per protestare hanno deciso di lanciare dei sassi. Proprio in seguito alla sassaiola, i manifestanti hanno rotto delle finistre nella Fourth Street prima dell’inizio del coprifuoco.

Il sindaco così ha optato per imporre un lungo coprifuoco, che va dalle 21 di sera fino alle 6:30 del mattino. Un’altra decisione presa a malo modo dai cittadini, che si sono scagliati contro il sindaco. Inoltre, inizialmente si era deciso per un coprifuoco di tre giorni, esteso adesso fino al termine della settimana. Nella giornata di ieri, si sono registrate alcune proteste anche a Philadelphia e New York.

