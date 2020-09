Viso dolce da bambina, oggi attrice e Miss Italia: l’avete riconosciuta?

Tutti i bambini sono belli, ma quest’attrice col viso dolce e gli occhi enormi ci è nata. Non avete ancora capito chi è?

Vincitrice della 69° edizione di Miss Italia, conduttrice, modella ed attrice. Non sono ancora abbastanza gli indizi? Ne aggiungiamo un altro: oggi, ha dei capelli rossi iconici per il suo personaggio. Esatto, è Miriam Leone questa piccola bambina in foto dagli occhi enormi ed un sorriso furbo. Nella foto, postata sul suo profilo Instagram qualche tempo fa è in compagnia della nonna, Angela, purtroppo volata via.

LEGGI ANCHE > > > Il Dramma di Belen Rodriguez e il sogno andato in frantumi – FOTO

Di certo la bellissima Miriam Leone ha conservato, di questa foto, oltre al ricordo, anche quegli occhioni verdi ed enormi che rendono ancor più bello il suo viso. Un sorriso da furbetta e le manine che, già da neonata, sembrano voler tenere il conto, l’attrice è cresciuta nel migliore dei modi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Diletta Leotta invoca l’aiuto dei fan, ma tutti guardano altrove – FOTO

Miriam Leone, chi è: carriera e vita privata

Occhioni enormi, capelli rossi, un fisico prestante. Sono gli ingredienti perfetti per creare una bellezza come quella di Miriam Leone. Nata a Catania il 14 aprile del 1985, sotto il segno del Toro, la bellissima modella ha vinto Miss Italia nel 2008. Diplomata al Liceo Classico, ha poi frequentato la facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università degli Studi di Catania, senza portare il percorso al termine. Miriam ha deciso di sfondare nel mondo dello spettacolo, e ci è riuscita.

Dal 2008, con la vittoria di Miss Italia, la strada di fronte a lei si è spianata: ha iniziato a condurre UnoMattina, su Rai 1 con Arnaldo Colasanti. Non è l’unico programma che ha condotto, mamma Rai infatti l’ha accolta calorosamente tra le sue braccia. Anche il cinema ha ospitato la bella Leone, infatti conta già una decina di pellicole nel suo carnet: per ultimo Diabolik.

NON PERDERTI > > > Diletta Leotta zittisce tutti: fan spiazzati – FOTO