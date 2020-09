Amazon Luna, servizio gaming per battere Stadia: il trailer – VIDEO

Arriva sul mercato Amazon Luna, il servizio di cloud gaming pronto a fare concorrenza a Google Stadia. Andiamo a vedere il trailer lanciato sul web.

Continua a rinforzarsi sul mercato Amazon, pronto a lanciare il servizio Luna. Amazon Luna sarà un servizio di cloud gaming pronto a far concorrenza a Google Stadia. Tra le diverse caratteristiche del servizio di gaming è la compatibilità con iOS. Il servizio su iOS però non servirà per lo streaming, visto che è una cosa proibita dalle linee guida Apple, ma utilizzerà una progressive web app o PWA per fornire il servizio. Di certo non una soluzione elegante, ma qualcosa che Google Stadia, Xbox xCloud e Nvidia Geforce Now non hanno ancora applicato per le loro piattaforme da gaming.

Inoltre le PWA sono delle pagine del browser lanciabili seperatamente. Inoltre queste pagine potranno anche avere un icona sul telefono. Il loro funzionamento, però, sarà come il semplice funzionamento di una pagina web. Con questo metodo, Amazon riuscirà ad aggirare le limitazioni per le App di gaming in streaming di Apple e a portare il su servizio su iOS. Andiamo quindi a vedere il trailer della nuova piattaforma di gaming di Jeff Bezos.

Amazon Luna, ecco il trailer: al via la conorrenza a Google Stadia

Con la novità Amazon è pronta a fornire un nuovo servizio, con caratteristiche differenti da Microsoft, Google e Nvidia. Proprio queste tre competitors potrebbero ben presto replicare sulle loro piattaforme, la soluzione adottata da Luna. Con la soluzione delle pagine PWA, le piattaforme di cloud gaming potrebbero finalmente sbarcare anche sugli smartphone Apple.

Questi colossi però non erano riusciti ad arrivare a tale soluzione prima di Amazon. Probabilmente Microsoft, Google e Nvidia hanno puntato sall’estetica, evitando la soluzione meno elegante, su cui prontamente ha scommesso l’azienda di Jeff Bezos. La soluzione però offre una personalizzazione minore e non garantisce delle prestazioni ottimali, vedremo quindi se Amazon Luna riuscirà a spopolare sul mercato.

L.P.

