Usa, graziato l’agente che uccise Breonna Taylor: scoppia la rivolta

E’ rivolta negli Stati Uniti dopo la mancata pena all’agente che uccise Breonna Taylor. Il comportamento del poliziotto giudicato solo negligente.

Era stata chiesta giustizia per Breonna Taylor, ragazza ed agente di polizia afroamerica uccisa durante un controllo dalla polizia stessa. Quella giustizia, però, non arriverà mai. Negli ultimi mesi, grazie alla protesta della Black Lives Matter, abbiamo visto più volte il nome di Breonna e l’Hashtag con scritto “Say Her Name”, anche sulle canotte di NBA e WNBA. Purtoppo però nemmeno le campagne di sensibilizzazione sono servite a qualcosa.

Infatti un solo agente, Brett Hankinson, è stato condannato per condotta negligente o pericolosa ed adesso rischia fino a 15 anni di carcere. Una pena che non soddisfa i sostenitori della giustizia, visto che gli altri due agenti coinvolti nel caso non sono stati incriminati. Una sentenza che lascia l’amaro in bocca a tutto il popolo americano che ha lottato per farsì che venisse svolto un processo. Così a Louisville, nel Kentucky, scoppia la rivolta con i manifestanti che hanno invaso le strade, scontrandosi con la polizia.

Breonna Taylor, solo l’agente Hankinson condannato: rivolta tra le strade di Louisville – VIDEO

Dopo la sentenza è così scoppiata la rivola nella città di Louisville, in Kentucky. La tensione si tagliava con un grissino, tanto che sono persino stati esplosi dei colpi di arma da fuoco contro la polizia. Dopo gli spari, ben due agenti sono rimasti feriti. Le condizioni dei due agenti sarebbero gravi, con uno dei due che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Così il sindaco ha deciso di anticipare il coprifuoco alle 21, il tutto per stemperare gli animi.

Ma Louisville non è l’unica città americana in cui sono andate in scena le proteste per Breonna Taylor. Infatti a Washington, capitale Usa, una folla di manifestanti si è diretta verso la Casa Bianca, mentre a New York i manifestanti si sono radunati fuori al Barclays Center, per poi dirigersi verso Manhattan.

La sentenza, dal risultato inaspettato, è stata giudicata “offensiva” dal legale della famiglia Taylor, Ben Crump. Sulla decisione del gran giudice si è pronunciata anche la candidata democratica alla vicepresidenza, Kamala Harris. Infatti l’esponente dem ha affermato che la famiglia di Breonna merita giustizia, al momento non ancora ricevuta. Il giudice ha cercato di fare chiarezza sulla sua decisione, affermando il diritto dei poliziotti nell’uso della forza per proteggersi, come dettato dalle leggi nel Kentucky. Solamente nelle prossime ore vedremo se ci saranno ulteriori proteste e se sarà ribaltata la sentenza nei confronti degli assassini di Breonna Taylor.

L.P.

