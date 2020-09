Calciatrice si sveglia dal coma con la voce di Totti: ora vuole incontrarlo 

Totti, giovane calciatrice si sveglia dal coma grazie alla sua voce. La ragazza, in forza alla Lazio ma da sempre un enorme ammiratrice dell’ex capitano giallorosso, era finita in condizioni critiche dopo un terribile incidente stradale.

Si è risvegliata dal coma con la voce di Francesco Totti, il suo idolo, e ora chiede di incontrarlo. La storia toccante arriva da Roma e riguarda la 19enne Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio rimasta coinvolta di un brutto incidente automobilistico lo scorso dicembre. L’impatto costò la vita all’amica e collega biancoceleste Martina Oro, mandando invece in coma Ilenia.

Qualche mese fa la giovane, per la felicità di tutti, ha riaperto gli occhi anche grazie a un messaggio dal leggendario numero 10 della capitale. Si trattava per la precisione di un videomessaggio, ottenuto grazie alla collaborazione dell’Associazione Argos Forze di Polizia, del dottor Maritato e dell’allenatore Carlo Cancellieri. Ora, tramite gli stessi, la ragazza chiede un incontro con l’ex bandiera giallorossa per poterlo ringraziare.

La sua voce, infatti, ha rappresentato un forte stimolo per la giovane calciatrice. “La tua fantastica voce, unita alla passione e all’amore che Ilenia ha sempre avuto per la Roma, hanno favorito il suo risveglio. Ora abbiamo di nuovo il suo sorriso contagioso e i suoi occhioni pieni di luce. Ora ti aspettiamo, caro Francesco. Ilenia ti sta aspettando”, ha riferito la famiglia. Si attende una replica dell’ex fuoriclasse, ma c’è ottimismo considerando la sensibilità mostrata su certi argomenti e la voglia di aiutare il prossimo.

Per quanto riguarda l’incidente, questo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica dello scorso 16 dicembre in via Braccianese ad Anguillare Sabazia in provincia di Roma. Le ragazze rientravano da una festa quando, nel tentativo di un sorpasso, persero il controllo fino all’impatto devastante. Martina purtroppo morì sul colpo, mentre Ilenia fu soccorsa in eliambulanza e fu portata in ospedale in condizioni disperate.

