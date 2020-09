Supercoppa europea, Bayern-Siviglia 2-1: highlights, voti e tabellino

Bayern-Siviglia 2-1: solo i supplementari decidono la Supercoppa Europea a Budapest, ma i tedeschi hanno dominato la partita

A Budapest torna il pubblico, seppure parzialmente, e il Bayern fa festa nella Supercoppa Europea 2020. Una partita intensa, anche per merito del Siviglia che complessivamente ha fatto più fatica senza mollare di un millimetro.

Prima svolta al minuto 12 quando su sponda di De Jong, Rakitic è stato affossato da Alaba a due passi da Neuer. Rigore non solare, ma intanto Ocampos non ha esitato a trasformarlo. Il Bayern, scosso, ha creati diverse occasini trovando quella buona con Goretzka su sponda intelligente di Lewandowski. Il bomber polacco ha corso e creato molto senza però finalizzare.

Nella ripresa ancora tanto Bayern, con due gol annullati a Sanè e Lewandowski. A poco dalla fine la palla buona capita sui piedi di En-Nesyri lanciato in contropiede ma Neuer chiude benissimo evitando la beffa. Ai supplementari subito un palo di En-Nesyri, ma il colpo decisivo è la zuccata di Javi Martinez su respinta corta di Bonou.

Questa sera però in campo c’era anche il Milan, impegnat nel suo secondo turno di Preliminari in Europa League contro il Bodoe-Glimt. Rossoneri avanti dopo la vittoria 3-2 con doppietta di Cahlanoglu e la rete storica di Lorenzo Colombo che a nemmemno 19 anni è il più giovane marcatore milanista in coppa. Giovedì prossimo partita decisiva contro i portoghesi del Rio Ave.

MARCATORI: 13′ rig. Ocampos (S), 34′ Goretzka (B), 103′ J. Martinez (B)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 7; Pavard 6, Süle 6.5, Hernandez 6 (99′ J. Martinez 7), Alaba 5.5 (112′ Boateng sv); Kimmich 6, Goretzka 7 (99′ Davies sv); Gnabry 6, T. Müller 7, Sané 5.5 (70′ Tolisso 6); Lewandowski 6. All. Flick 7

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou 6; Jesus Navas 6.5, Koundé 5.5, Diego Carlos 6, Escudero 6; Rakitic 6.5 (56′ O. Torres 6), Fernando 6, Jordán 5.5 (94′ Vazquez sv); Ocampos 6.5, L. De Jong 6 (56′ En-Nesyri 5), Suso 6.6 (72′ Gudelj 6). All. Lopetegui 6

NOTE: ammoniti Alaba (B), Jordan (S), Fernando (S), Koundé (S), Hernandez (B), Escudero (S)

