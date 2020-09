Ricette dolci: come preparare una deliziosa crostata alla frutta

Tradizionale, per mettere via tutti gli ultimi frutti di stagione: la crostata di frutta è un dolce intramontabile che piacerà proprio a tutti

Un dolce tipico della cucina italiana è la crostata alla frutta. Grazie alla verità di frutti che la nostra penisola offre, ne esistono tantissime variazioni, una più deliziosa dell’altra. Di fatti, nella nostra versione proporremo alcuni tipi di frutti, ma non devono essere obbligatoriamente quelli. Spesso, infatti, la crostata viene fatta anche per liberarsi dei frutti rimasti, di fine stagione. Vediamo come prepararla.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

250 g di farina bianca

50 g di burro

50 g di zucchero

2 tuorli d’uovo

latte

1 confezione di crema pasticcera

25 g di cacao amaro

50 g di biscotti secchi

sale

frutta a piacere: banana, kiwi, pera, ribes, melograno, uva

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ricette top: come preparare delle ottime tagliatelle al whisky

Procedimento per preparare un’ottima crostata alla frutta

Una deliziosa e coloratissima crostata alla frutta per salutare l’estate appena passata e dare il via ad un lungo autunno. Per prepararla cominciare impastando la farina con i tuorli d’uovo, il burro ammorbidito e lo zucchero. Se ritenete che il composto sia troppo duro da lavorare, potete aggiungere, poco alla volta ed a filo, del latte. A questo punto, porre l’impasto in una tortiera rotonda e passare in forno caldo a 180° per circa mezz’ora.

CONSIGLIO: per non far alzare l’impasto in cottura, porre sulla pasta una manciata di fagioli secchi e ricoprirlo con un foglio di carta forno.

Una volta cotta e raggiunto un certo colorito, togliere dal forno e lasciar raffreddare. Ricoprire con uno strato composto da biscotti finemente sbriciolati mescolati al cacao amaro e infine uno strato di crema pasticcera. Guarnire con frutta a vostro piacere, tagliata a fettine e disposta in cerchi concentrici e ponendo al centro, sempre a piacere, chicchi d’uva, ribes e chicchi di melograno.

LEGGI ANCHE > > > Ricette top: come preparare una deliziosa zuppa esotica