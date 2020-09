I tifosi potranno tornare allo stadio. Nella giornata odierna, il vicepresidente delle Regioni e delle Province autonome Giovanni Toti, ha affrontato il tema riapertura stadi.

Gli stadi, così come tutte le strutture sportive sono orfane di tifosi e supporters vari da quando è scoppiata la pandemia da coronavirus. La curva dei contagi, in Italia così come nel resto del mondo continua a salire, ma nonostante ciò i tifosi potrebbero tornare allo stadio.

In Germania, ad esempio, gli stadi possono ospitare il 25℅ della capienza massima, mentre in Italia si era pensato di iniziare con ospitare mille tifosi.

Questo prima. Oggi, invece, secondo quanto affermato dal vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giovanni Toti, la riapertura delle strutture sportive è possibile, ma solo a determinate condizioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHEANCHE–> Covid-19, bollettino 24 settembre: 1786 contagi e 23 morti

Riapertura stadi, Toti: “Sì ai tifosi, ma a queste condizioni”

Un tema abbastanza caldo è quello che riguarda l’accesso dei tifosi allo stadio. Dopo la pandemia da coronavirus, nessun tifoso ha più messo piede all’interno di una struttura sportiva. Oggi però, una piccola svolta è arrivata.

Come annunciato dal vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giovanni Toti, nella giornata odierna “è stato elaborato e approvato un documento di proposta al Governo per l’adozione di linee guida per far tornare i tifosi sugli spalti delle strutture sportive”.

La proposta del vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giovanni Toti prevede “la partecipazione di spettatori muniti di mascherine”.

Inoltre, prima di entrare all’interno della struttura sportiva, ai tifosi verrà “controllata la temperatura corporea all’ingresso“. Fatto ciò le persone potranno accomodarsi “esclusivamente in posti a sedere assegnati e dovranno mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Potranno essere ospitati tifosi, inoltre, per il 25 per cento della capienza dell’impianto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Milan, Ibrahimovic positivo al Covid-19: salterà la partita di Europa League