Napoli, crolla parte della parete di Galleria Vittoria: chiusa una carreggiata

Una parte della parete della Galleria della Vittoria a Napoli ha ceduto a causa di infiltrazioni dovute alle piogge della notte appena terminata

Le incessanti piogge della notte a Napoli hanno creato delle infiltrazioni all’interno della Galleria della Vittoria con il conseguente crollo di una parte della parete. Per tale motivo è stata chiusa al traffico una carreggiata, quella in direzione piazza Vittoria.

La mattina per i cittadini è stata governata da disagi che si protrarranno anche nei prossimi giorni. Tutti sono costretti a deviare il normale percorso a causa dell’attuale viabilità. Le auto provenienti da via Acton possono imboccare la galleria verso piazza Vittoria ma sulla carreggiata opposta. Chi deve raggiungere via Acton provenendo dalla riviera di Chiaia hanno il senso di marcia obbligato da via Chiatamone, poi Santa Lucia. Questo è quanto riferito da Fanpage. Gli ultimi lavori di manutenzione della Galleria risalgono allo scorso febbraio, quando furono aggiustati impianti di ventilazione ed illuminazione. Anche in quel caso fu chiusa una parte della carreggiata.

LEGGI ANCHE—> Terremoto Messina, tripla scossa sismica: la situazione

Napoli, arriva l’app per chi riceve le multe nel Centro Storico

Riguardo le multe nel centro storico di Napoli, il Comune ha spiegato che è necessario che i cittadini che abbiano ricevuto i verbali per l’attraversamento della ZTL trasmettano agli Uffici competenti i propri dati tramite l’utilizzo dell’apposita app sul sito ufficiale del Comune di Napoli. Questo nel caso in cui si faccia richiesta per l’annullamento del verbale che può avvenire solo per residenti, domiciliati, non residenti proprietari di posti auto, veicoli diretti ad alberghi ed autorimesse, regole per l’autorizzazione ai veicoli per carico e scarico delle merci deperibili ed attività commerciali interne.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, l’Israele torna in lockdown: la situazione nel mondo