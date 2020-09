Dopo l’ultimo giro di tamponi, Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19. Lo svedese salterà la partita di stasera contro il Bodo-Glimt

Nella giornata di ieri, è arrivata l’ufficialità della positività al Covid-19 di Leo Duarte. In vista del match di questa sera di Europa League contro il Bodo-Glimt, poco fa è stato effettuato un altro giro di tamponi su giocatori e staff del Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic è positivo e non sarà della partita.

Una bruttissima notizia per Stefano Pioli, che non potrà puntare sul suo leader in campo e fuori. Al suo posto, salvo clamorose sorprese, dovrebbe giocare il giovane Lorenzo Colombo. È arrivata l’ufficialità anche da parte del club rossonero sul proprio sito ufficiale.

Milan, Ibrahimovic e Duarte out per il Covid-19: come giocherà questa sera

Piove sul bagnato in casa Milan. Nonostante le già numerose assenze, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Zlatan Ibrahimovic, risultato positivo al Covid-19. Nulla da fare per il gigante svedese, che dovrà saltare la partita di Europa League contro il Bodo-Glimt. In vista del playoff di questa sera, scelte praticamente obbligate per quanto riguarda l’11 di partenza.

In porta giocherà sicuramente Gianluigi Donnarumma, ormai un veterano nonostante la giovane età. Per quanto riguarda la linea difensiva, spazio a Calabria, Kjaer, Gabbia e al motorino Theo Hernandez. Nessun cambio anche a centrocampo, dove Tonali siederà ancora in panchina per lasciar spazio alla coppia collaudata Kessie-Bennacer. In attacco, salvo ulteriori sorprese, ci saranno Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers. Davanti, vista l’assenza di Ibrahimovic, chance da titolare per Colombo.

