Meteo, maltempo sulla penisola: venti forti e piogge sparse

Continua a peggiorare il meteo sulla nostra penisola, con il maltempo pronto a espandersi. Nelle prossime ore avremo venti forti e piogge sparse sull’Italia.

Non si arresta l’avanzata dell’autunno, con il meteo che nel prossimo weekend sarà caratterizzato dal tipico maltempo autunnale. Infatti, sulla nostra penisola sono pronti ad arrivare venti forti e piogge abbondanti, su diversi angoli del paese. Una situazione di peggioramente che quindi coinvolgerà tutto il paese, con l’Italia pronta ad entrare nel vivo della stagione autunnale. Secondo gli aggiornamenti degli esperti, anche la neve potrebbe tornare sulle vette alpine, a testimonianza della forte diminuzione delle temperature.

Una vasta aria depressionaria, di origine polare, si impossesserà della penisola e sarà responsabile di correnti instabili e fresche su tutti i paesi del Mediterraneo. Così si andrà a creare un vortice ciclonico, pronto ad impadronirsi anche della nostra penisola. Come detto piogge e temporali andranno quindi a caratterizzare il meteo del weekend, ma adesso andiamo a scoprire che tempo farà sulla penisola durante la giornata odierna.

Meteo, primo maltempo in Toscana e Liguria: più sole altrove

Nelle prossime ore vedremo un continuo approfondirsi delle aree di bassa pressione sull’Europa centro-occidentale. Proprio da questa area partiranno corpi di aria umida e instabile, che porteranno appunto piogge e maltempo sulla nostra penisola. Già nella giornata di ieri abbiamo visto le precipitazioni rendersi protagonista del maltempo su diverse regioni. Andiamo quindi a vedere cosa succederà in questo giovedì, nei cieli dei tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un tempo in graduale peggioramento. Infatti già dal mattino la nuvolosità aumenterà nel cielo da Est ad Ovest. Ma nel pomeriggio inizieranno ad arrivare le prime precipitazioni a partire dall’arco alpino e dalle regioni di Nordovest, con rovesci e temporali che si rinforzeranno in serata. Le temperature continuano a diminuire con massime dai 21 ai 26 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia le piogge continueranno a colpire le vette appenniniche ma non solo. Infatti le precipitazioni torneranno a colpire le regioni della costa Tirrenica, con un accentuato peggioramento sulla Toscana. Più aperto, invece, il cielo sulla costa Adriatica dove almeno per oggi non dovrebbero esserci precipitazioni. Le temperature diminuiranno anche qui con massime tra i 22 e 27 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un tempo più stabile e soleggiato su gran parte delle regioni. Dopo le forti piogge della notte, le regioni meridionali torneranno a godere di un ottimo sole. Attenzione però, perchè il quadro meteorologico potrebbe rapidamente peggiorare, con un improvviso arrivo di precipitazioni. Le temperature restano stabili, con massime tra i 22 ed i 29 gradi.

