Roma, continua il forte maltempo. Nella serata di mercoledì 23 settembre, forti acquazzoni e temporali si sono abbattuti sulla Capitale. Decine gli interventi in tutta la città

Piogga, maltempo e forti disagi. Le ultime ore vissute a Roma sono state molto complicate, tanto per i cittadini quanto per le forze dell’ordine. Nella serata di ieri mercoledì 23 settembre, i temporali hanno portato a strade allagate, rami caduti e mezzi pubblici quasi completamente bloccati.

Una vera e propria bomba d’acqua quella che si è abbattuta sulla Capitale, tanto che le chiamate al Numero Unico delle Emergenze sono state decine. Numerose le richieste d’aiuto dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine in generale. I vari social network si sono riempiti di foto e video riguardanti l’allerta meteo a Roma.

Maltempo a Roma, interventi durante tutta la notte: i dettagli

Il maltempo ha colpito in maniera decisamente dura Roma nelle ultime ore. Tra temporali, acquazzoni e alberi pericolanti, vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno avuto molto lavoro da fare. Solamente nella serata di ieri – riporta Fanpage.it – sono state decine le chiamate di soccorso effettuate dai cittadini. Molti automobilisti, rimasti intrappolati all’interno delle proprie auto, sono stati soccorsi dai pompieri. A preoccupare sono stati anche gli alberi pericolanti, con diverse cadute di rami che hanno riguardate le zone all’altezza di Ponte Mammolo e del Grande Raccordo Anulare.

Ad Ardea, un piccolo comune in provincia di Roma, un tetto di un supermercato è completamente crollato a causa del maltempo. Per fortuna, al momento dell’episodio non erano presenti molti clienti all’interno del locale, e non ci sono stati feriti. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, diverse fermate della metropolitana sono state chiuse, così come le linee del tram.

