Incredibile negli USA, muore 54enne: “Troppa liquirizia”

Liquirizia in eccesso: muore 54enne negli Stati Uniti. L’annuncio choc arriva dall’ospedale Brigham and Women’s Hospital nel Massachusetts. C’è un precedente anche in Italia.

Morto a 54. Senza nessuna patologia o malattia in corso. Colpa di un solo enorme vizio: la liquirizia. Sì, proprio così: il prodotto dolciario. Il caso assurdo arriva dagli Stati Uniti, precisamente dall’ospedale Brigham and Women’s Hospital nel Massachusetts, dove un uomo statunitense è stato dichiarato morto a causa dell’eccessiva quantità ingerita.

Troppa liquirizia: muore 54enne negli USA

La sovraccarica, infatti, ha portato a un “eccesso di acido glicirrizico o glicirrizinico” come hanno riferito i medici spiazzati dalla situazione. La liquirizia, del resto, già normalmente può causare sbalzi di pressione, aritmie fatali e altri seri problemi in caso di abuso. Figuriamoci nel caso dell’uomo che, come riporta la stampa nazionale, ne mangiava addirittura una confezione e mezza al giorno.

Un problema, questo delle liquirizie, che i medici hanno spesso sottolineato in questi anni. Il personale sanitario si è spesso battuto affinché sulle confezioni delle caramelle, per esempio, ci fossero tutti i valori del caso ma soprattutto la dose massima consigliata per ogni giorno. Perché per quanto ci siano tanti benefici, ci sono anche tante controindicazioni lì dove si esagerasse.

Un caso preoccupante in Italia avvenne nel 2005, quando un ragazzino di appena 10 anni fu portato in ospedale a Bologna a causa di una crisi convulsiva. Tuttavia gli esami strumentali del caso non riscontrarono nulla di particolare, ma le crisi del piccolo furono intense e si registrò al contempo anche una pressione molto alta. Solo i denti neri del bambino, scoperti giorni dopo, fecero chiarezza sulle sue abitudini alimentari. Il problema era semplice: mangiava circa 20 caramelle alla liquirizia al giorno.

