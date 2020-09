Covid-19, Ministero Sviluppo Economico evacuato: un dipendente positivo

Il Ministero dello Sviluppo Economico è stato evacuato dopo che si è scoperto che un dipendente al suo interno era positivo al coronavirus. In corso lavori di sanificazione.

Un dipendente positivo al coronavirus al Ministero dello Sviluppo Economico. Una situazione che ha messo in difficoltà il governo. Tutto il personale è stato infatti fatto evacuare dalla sede di Via Molise. Gli operatori sanitari sono adesso al lavoro per sanificare gli ambienti coinvolti. Fonti interne al Ministero riferiscono che l’edificio riaprirà soltanto nel momento in cui saranno completati i necessari lavori di sanificazione.

Da quanto si apprende, questo potrebbe accadere già nella giornata di domani, venerdì 25 Settembre. Tutti i lavoratori che sono entrati in contatto con la persona risultata positiva al Covid-19 saranno sottoposti alla misura cautelare di isolamento domiciliare. Stesso discorso per tutte le persone che incontrato il dipendente positivo. Non è ancora stato reso noto se il lavoro è entrato direttamente in contatto con Stefano Patuanelli, titolare del Mise, o con dei suoi sottosegretari.

Coronavirus, a Roma aumento dei contagi

Questo episodio si inserisce in un’impennata dei casi di contagio che da qualche giorno a questa parte ha colpito Roma. Per cercare di contenere questa nuova diffusione del virus, L’Unità di Crisi anti-Covid della regione Lazio ha già predisposto un piano di azione. A quanto ha riferito al giornale “Il Messaggero” il medico Pierluigi Bartoletti, una delle ipotesi al vaglio dell’Unità, è quella di istituire delle zone rosse o dei lockdown per i singoli quartieri.

Una modalità che consentirebbe di poter isolare interi edifici o strade senza però bloccare una città intera. Questa evacuazione improvvisa del Ministero dello Sviluppo Economico dovuto a un caso interno di coronavirus, arriva dopo la notizia dei giorni scorsi dell’isolamento domiciliare della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociale Nunzia Catalfo. La donna aveva infatti scoperto di essere entrata in contatto con una persona poi risultata positiva al coronavirus. E nonostante abbia già effettuato due tamponi con risultato negativo, ha comunque deciso di restare in quarantena a scopo precauzionale.

