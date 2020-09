A Padova, all’interno dell’asilo notturno, è scoppiato un focolaio. Attualmente sono 39 i positivi.

La curva dei contagi nel Bel Paese non stenda a calare. Le regioni più colpite, al momento sono Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Campania. In quest’ultima regione, il Presidente Vincenzo De Luca ha emesso un’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. A tutti coloro che non la indosseranno verrà inflitta una multa di 400 euro.

A spaventare l’Italia è il nuovo focolaio che si è acceso nell’asilo notturno di Padova. In questa struttura, dopo aver effettuato i tamponi, sono risultati positivi 39 persone.

A intervenire su quanto accaduto il sindaco di Padova Sergio Giordani che spiega come ci si sta organizzando dopo il focolaio scoperto in un asilo notturno per senza fissa dimora a Padova.

Coronavirus, Padova: salgono a 39 i positivi dell’asilo notturno

Il primo cittadino ha affermato di aver lavorato insieme alla “Prefettura, alle forze dell’ordine, alla protezione civile e all’USL per trovare una soluzione in tempi brevi”.

A contrarre il Coronavirus nell’asilo notturno per senza tetto, sono state 39 persone. Altre 39 invece sono risultate negative e spostate nella ex scuola Gabelli di Padova.

Dei 39 positivi uno è un operatore della cooperativa, un altro positivo si trova invece ricoverato in ospedale. Medici e infermieri dell’USL stanno provvedendo a tracciare gli spostamenti e le frequentazioni dei contagiati.

