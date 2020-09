Coronavirus, svolta in Campania: torna obbligatorio l’uso delle mascherine anche all’aperto. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato poco fa la nuova ordinanza

Almeno fino al 4 ottobre, in Campania torna l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. La nuova ordinanza è stata firmata poco fa dal governatore Vincenzo De Luca, preoccupato per il recente aumento dei positivi al Coronavirus. All’interno del documento firmato, poi, ci sono una serie di nuove misure restrittive.

“C’è bisogno di ripristinare al più presto comportamenti il più possibile responsabili” ha spiegato De Luca: “Se no sarà impossibile non adottare nuovamente chiusure generalizzate“. Almeno per il momento, l’ordinanza sarà valida fino al prossimo 4 ottobre. “Terremo monitorate le rilevazioni quotidiane dei dati epidemiologici della Regione, nel caso adotteremo ulteriori provvedimenti” ha continuato il governatore della Campania: “Serve più attenzione, soprattutto ora che riaprono le scuole“.

Coronavirus, mascherine obbligatorie in Campania: cosa prevede l’ordinanza

Mascherine obbligatorie anche all’aperto in Campania fino al 4 ottobre. È quanto annunciato poco fa dal governatore Vincenzo De Luca per prevenire un aumento eccessivo di casi da Coronavirus. L’ordinanza prevede l’obbligo di utilizzo di protezioni durante tutto l’arco della giornata, a qualsiasi distanza interpersonale e fatta eccezione per specifici protocolli (es. ristoranti o sport). Rimane inoltre obbligatoria la misurazione della temperatura corporea dei dipendenti e degli utenti, al fine di impedire l’ingresso a tutti coloro la cui temperatura è superiore ai 37,5 gradi.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, l’ordinanza prevede ancora la misurazione corporea degli utenti, la presenza di dispensare di gel o soluzioni igienizzanti e la gestione del locale per garantire la distanza minima di sicurezza. Vi è inoltre l’obbligo di identificare almeno uno dei presenti al tavolo, in modo da poterlo ricontattare in caso di necessità.

