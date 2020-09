Calciomercato Milan, il sogno per la difesa gioca in Francia: chi è

Il prossimo colpo di calciomercato in entrata per il Milan potrebbe essere in difesa, il sogno in tal senso è il calciatore che milita in Ligue One: i dettagli

Il Milan si vede complicare i piani di cessione di Leo Duarte visto che è risultato positivo al Covid-19, ma ciò nonostante si continuerà a studiare l’acquisto di un rinforzo nel reparto arretrato. Attualmente sono costretti a giocare Gabbia e Kjaer a causa degli infortuni di Romagnoli e Musacchio. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Maldini e Massara avrebbero un sogno nel cassetto che si chiama Wesley Fofana. Il 19enne del Saint-Etienne sarebbe dovuto andare al Newcastle, poi non è stato trovato l’accordo. Il suo costo va dai 25 ai 30 milioni di euro. I dirigenti rossoneri però valutano anche le trattative riguardanti Nastasic ed Ajer, mentre Milenkovic della Fiorentina sfuma definitivamente per le eccessive richieste di Commisso.

Calciomercato Milan, non si è spento l’interesse per Federico Chiesa

Oltre al rinforzo in difesa, il Milan vorrebbe mettere la ciliegina sulla torta di un mercato condotto in modo molto accurato. Il sogno resta sempre Federico Chiesa che permetterebbe di fare un ulteriore salto di qualità e garantire ancor più possibilità in merito all’accesso in Champions con un piazzamento tra le prime quattro. Il calciatore stesso gradirebbe tale destinazione viste le possibilità di poter già in questa stagione lottare per l’Europa. A mettere i bastoni tra le ruote è il presidente Commisso che negli scorsi giorni è stato chiaro: “Ci incontreremo per il rinnovo, nel caso in cui non ci fosse l’accordo, lo accontenteremo cedendolo”. Nonostante questa premessa, però, le cifre per lasciarlo partire partono dai 60 milioni di euro. In più c’è da tenere conto della concorrenza della Juventus. In merito a questa situazione, potrebbero esserci risvolti solamente negli ultimi giorni di mercato.

