Il Dramma di Belen Rodriguez e il sogno andato in frantumi – FOTO

Belen Rodriguez, un sogno andato in frantumi proprio come conferma la Foto pubblicata dalla bellissima argentina diversi mesi fa.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino oggi non stanno più insieme e le loro strade si sono nuovamente separate. Il nome della bellissima modella, conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina è stato recentemente accostato a quello di Antonino Spinalbese, hairstylist spezzino di 25 anni, mentre il ballerino napoletano è stato pizzicato con la sua ex Gilda Ambrosio.

In passato, però, Belen e Stefano si sono amati perdutamente e in diverse occasioni la ragazza di Buenos Aires aveva sottolineato tutto il proprio trasporto per il 30enne originario di Torre Annunziata. Ecco, ad esempio, una Foto dello scorso 29 marzo in cui la bellissima Belen diceva: “Quella sera, me la ricordo come se fosse ieri…E da quella sera tu non sei mai uscito dai miei pensieri, e mai ne uscirai“:

Belen Rodriguez, amore finito con Stefano De Martino

Una vera e propria dichiarazione d’amore, quella appena citata, che però non si è concretizzata fino in fondo. Come un sogno, andato poi in frantumi. E oggi la bella Belen è tornata di nuovo single nonostante le voci relative a flirt vari ed è nuovamente tra le donne più corteggiate e desiderate della televisione italiana. Del resto, con un corpo e con un fascino come quello dell’argentina, non è poi così complicato fare breccia nel cuore del pubblico maschile. Ecco, infatti, qualche foto che conferma tutta la bellezza della mora di Buenos Aires:

