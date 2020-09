Manca poco alla Supercoppa Uefa che vedrà la sfida tra Bayern Monaco e Siviglia. Il match si disputerà alla Puskàs Arena di Budapest.

Il grande calcio andrà in scena alla Puskàs Arena di Budapest. Infatti tra poco meno di trenta minuti i campioni della Champions League del Bayern Monaco affronteranno i campioni dell’Europa League del Siviglia, nella Supercoppa Uefa. Un match tutto da godere, visto che il Siviglia in queste occasioni non si tira mai indietro. Nonostante le numerose finali di Supercoppa, la compagine andalusa è riuscita a centrare il successo solamente nel 2006, battendo i campioni d’Europa del Barcellona per 3-0.

Dall’altra parte gli andalusi si troveranno di fronte il Bayern Monaco di Hans Flick, fresco campione della Champions League. In pochi mesi, l’allenatore tedesco è riuscito a ridonare un’identità alla squadra della Baviera, conducendoli alla vittoria della più prestigiosa competizione europea. Anche il Bayern è risucito a cinquistare la Supercoppa Uefa solamente una volta in quattro occasioni. Infatti il trofeo arrivò nel 2013, con il successo sul Chelsea dopo i calci di rigore. Andiamo quindi a vedere dove seguire in diretta tv e streaming la finale di Supercoppa.

Bayern Monaco-Siviglia, dove vedere il match: Sky o Dazn ?

Il match di Supercoppa Uefa tra Bayern Monaco e Siviglia sarà disponibile sia in pay-per-view su Sky, che in chiaro su Canale 5. Per tutti coloro che non potranno seguire il match da casa, sarà possibile seguire il match gratuitamente su Mediaset Play, sintonizzandosi sullo streaming di Canale 5. Mentre per Sky la partita sarà trasmessa su due canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Mentre invece per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire il match gratuitamente in streaming sulla piattaforma SkyGo. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali, e sintonizzarsi sul canale dedicato. Inoltre la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili, tra cui: smartphone, laptop e tablet. Inoltre da quest anno gli eventi sportivi di Sky saranno anche sulla piattaforma streaming Now Tv. Per tutti i nuovi clienti, la piattaforma affiliata offre un mese di prova gratuita. Una volta concluso il mese, starà all’utente decidere se attivare o meno l’offerta a 9,99€ al mese.

L.P.

Per altre notizie di Calcio, CLICCA QUI !