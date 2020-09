Xbox Series X, prenotazioni da record: Microsoft ringrazia su Twitter

La pre-order di Xbox Series X e S è un vero e proprio successo. Così Microsoft decide di ringraziare i propri fan sul profilo Twitter ufficiale.

Nella giornata di ieri sono partiti i pre-order della nuovissima console di Microsoft, stiamo parlando della Xbox Series X e della sua forma digitale, Xbox Series S. Dopo i timori delle prime ore, la pre-order delle console è stata un vero e proprio successo. Infatti nelle giornate precedenti alle prenotazioni, Xbox ha dato un grande annuncio, ossia l’acquisizione di Bethesda, casa videoludica di giochi Triple A.

L’acquisizione da parte dell’azienda di Redmond ha creato grande sdegno da parte dei sostenitory di Playstation. Infatti in molti su Twitter hanno invitato Sony ad acquisire Konami, per battere la concorrenza e strappare numerosi titoli alla console statunitense.

Dopo il successo della pre-order, Microsoft ha consigliato a tutti coloro che non sono riusciti ad ordinare la console di non demordere. In molti hanno sottovalutato l’appeal della nuova console statunitense, tanto che adesso Microsoft si trova a gestire questa mole enorme di prenotazioni. Così dopo il grande risultato, Microsoft ha ringraziato tutti i propri fan sul proprio profilo Twitter, ricordando che altre console saranno disponibili il 10 novembre, ossia la data d’uscita della nuova Xbox.

We are humbled by the record-breaking demand for Xbox Series X and S. Huge thanks to everyone for the excitement. 🙏

If you weren't successful today be sure to sign up with retailers for updates, and expect more consoles to be available on November 10. 💚

— Xbox (@Xbox) September 22, 2020