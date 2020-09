Whatsapp: pronta una novità per foto, video e GIF

Gli sviluppatori di Whatsapp sono pronti a rilasciare una novità riguardante foto, video e GIF: l’idea è quella di impostare una scadenza temporale dopo la quale si cancelleranno

In questi mesi, come del resto sempre, gli sviluppatori di Whatsapp sono continuamente al lavoro per diverse novità che potrebbero essere rilasciate nel prossimo futuro. Una di queste riguarda i media come foto, video e GIF. Secondo quanto scoperto dai colleghi di WABetaInfo, l’app starebbe sperimentando la possibilità di inserire un tempo limite per visualizzare i media di cui sopra.

Whatsapp: foto, video e GIF a tempo: come funzionerebbe

Questa nuova funzione pare sia presente nella versione beta 2.20.201.1 di Android ed è un’estensione della funzione riguardante i messaggi che si autodistruggono. Per inviare foto, video o GIF sarà necessario cliccare su un nuovo pulsante inserito ad hoc. Non andrà impostato il timer perché, una volta che il destinatario avrà visualizzato, il media scomparirà da solo. Il contenuto sarà eliminato anche dalla memoria e non lascerà alcuna traccia. Non vi sarà nemmeno la voce “questo messaggio è stato eliminato” a figurare nelle chat, come accade ora quando eliminiamo messaggi “per tutti”. Un possibile modo per aggirare la funzione potrebbe essere quello di fare uno screen alla schermata e salvare il media a tempo indefinito. Gli sviluppatori, però, non è escluso che rilascino una funzione di rilevamento per negare la possibilità di fare screenshot.

Sempre più vicina la funzione multi-device

La funzione che permetterà agli utenti di avere uno stesso account Whatsapp su più dispositivi è più che mai vicina al rilascio ufficiale. Ci sono però da fare degli importanti chiarimenti. In primis, c’è un massimo di dispositivi sui quali collegare un account, ovvero 4. Su di essi gli utenti potranno sincronizzare conversazioni, messaggi ed allegati. Il rilascio ufficiale è previsto per gli inizi del 2021, mentre ora passerà per i beta-tester.

